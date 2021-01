Coronavirus | focolaio di 58 persone dopo una festa privata | “situazione critica”

Leggi su chenews

(Di sabato 2 gennaio 2021) Un party privato, l’ennesimo, in un paese che non ha ancora capito realmente quale atteggiamento sia giusto e quale sbagliato. Carabinieri (Facebook)Capizzi, provincia di Messina, un party privato, avvenuto lo scorso 20 dicembre, a questo punto non si sa ancora bene se intercettato o meno dalle forze dell’ordine, che ha prodotto undi contagiati che comprende ben 58. La classica, illegale, che va contro ogni principio ed ogni misura in vigore in queste settimane, che produce danni su danni, e forse la gente, non ha ancora ben capito di cosa ci si ammala da circa un anno. I contagiati sarebbero 58, mentre altre 25restano in attesa di conoscere la propria condizione di salute, attraverso la ricezione dei risultati dei tamponi effettuati. Una ...