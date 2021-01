**Coronavirus: è morto il padre di Peter Gomez, aveva contratto il covid** (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile. In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà saluta la mamma!”. Così il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez annuncia sui social la scomparsa del padre Filippo, venuto a mancare a causa del coronavirus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Oggi èmio, FilippoHomen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile. In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà saluta la mamma!”. Così il direttore de ilfattoquotidiano.itannuncia sui social la scomparsa delFilippo, venuto a mancare a causa del coronavirus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Coronavirus: è morto il padre di Peter Gomez, aveva contratto il covid**... - michemar48 : Fino all'altro giorno a discutere se uno è morto 'con' o 'per' il #coronavirus. Scommetto che d'ora in poi perdere… - ag_notizie : Coronavirus, 55 i nuovi positivi: un morto a San Biagio Platani - ag_notizie : Coronavirus, 55 i nuovi positivi: un nuovo morto a San Biagio Platani - gabriellaparisi : #Covid, a #Molfetta (#Bari) il 267mo medico morto in Italia. #coronavirus Si tratta di Enrico Pansini di Molfetta (… -