Coronavirus | è boom di contagi nel Regno Unito Chiuse le scuole elementari a Londra E si accelera sulle vaccinazioni

Regno Unito EPA/Facundo Arrizabalaga La Houses of Parliament a Londra, 30 dicembre 2020.Record con quasi 58mila casi in un giorno Nel Regno Unito viene toccato un nuovo boom di casi di contagio da Coronavirus: 57.725 da ieri. Si tratta della cifra più alta da quando è cominciata l'emergenza ed è il quinto giorno consecutivo in cui viene sfondata quota 50mila nuovi casi in 24 ore. Yvonne Doyle, direttrice della Public Health England, spiega che la trasmissione" del virus "è molto alta". L'area più in difficoltà resta l'Inghilterra. January 2, 2021 Chiuse tutte le scuole elementari di Londra EPA/NEIL HALL Londra, 26 dicembre 2020 Nuove misure si ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di nuovi malati, nell'agrigentino, a San Silvestro La Sicilia Napoli, Victor Osimhen positivo al Covid di rientro dalle vacanze. Spuntano i video di una festa in Nigeria senza mascherine

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è risultato positivo al coronavirus di rientro dalle vacanze di Natale. A dare la notizia lo stesso club che sui social, l’1 gennaio, ha spiegato che Osimhen “è ...

COVID: UN DECESSO NELLA PROVINCIA DI LATINA, BOOM DI CASI A FORMIA

Coronavirus: aumentano i casi nella provincia di Latina, oggi se ne registrano 113 (ieri 92). Segnalato il decesso di un paziente.

