Coronavirus | Crisanti si vaccina in diretta | «Mai stato contro | aspettavo solo la pubblicazione dei dati» – Il video

(Di sabato 2 gennaio 2021) Prosegue la campagna di sensibilizzazione sul vaccino anti Covid portata avanti da figure di rilievo mediatico. Dopo medici come Fabrizio Pregliasco e Franco Locatelli, anche il professor Andrea, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia all’Università di Padova, ha deciso di farsire inFacebook sul profilo dell’Azienda Ospedaliera di Padova. «Avrei preferito una cerimonia un po’ più sobria», ha scherzato. «Ma mi rendo conto della particolarità del momento storico». Prima che arrivasse l’approvazione del prodotto Pfizer/BioNTech,aveva fatto discutere per aver detto di non volersire senzascientifici chiari. «Non sono maicontrario ai vaccini – ha detto prima di ...

Agenzia_Ansa : Il professor Andrea #Crisanti si è vaccinato contro il #Coronavirus 'E' un momento di svolta, c'è stato qualche pro… - repubblica : Crisanti si vaccina in diretta: 'Mai stato contrario: fondamentale per bloccare il virus' - DottVicidomini : RT @Agenzia_Ansa: Il professor Andrea #Crisanti si è vaccinato contro il #Coronavirus 'E' un momento di svolta, c'è stato qualche problema… - carlamartamari : RT @Agenzia_Ansa: Il professor Andrea #Crisanti si è vaccinato contro il #Coronavirus 'E' un momento di svolta, c'è stato qualche problema… - marcodelacroix1 : RT @mattinodipadova: 'È il momento di testimoniare la consapevolezza che abbiamo vaccini sicuri, ed è un vaccino innocuo perchè entriamo a… -

