Coronavirus: balzo contagi in Gb, sono 57.725

Londra, 2 gen. (Adnkronos) - Continuano a crescere i contagi in Gran Bretagna: l'ultimo bollettino registra 57.725 nuovi casi e 445 decessi. Si tratta, sottolinea il Guardian, del quinto giorno consecutivo in cui i contagi giornalieri sono sopra la soglia dei 50mila. Il bollettino di ieri riportava 53.285 nuovi contagi e 613 morti.

