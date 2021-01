Coronavirus, altri 13 morti nelle Marche: 1607 vittime dall'inizio della pandemia / La mappa del virus in tempo reale (Di sabato 2 gennaio 2021) ANCONA - altri 13 decessi causa Covid oggi, 2 gennaio 2021, nelle Marche, nove donne e quattro uomini. Le vittime dall'inizio della pandemia nella nostra regione salgono così a 1.607. Sei le donne che ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 2 gennaio 2021) ANCONA -13 decessi causa Covid oggi, 2 gennaio 2021,, nove donne e quattro uomini. Lenella nostra regione salgono così a 1.607. Sei le donne che ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, allarme di BioNTech: 'Servono altri vaccini, da soli non ce la facciamo'. Superati 20 milion… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati:?oggi in Italia altri 11.831 casi e 364 vittime - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 23.477 nuovi casi (186mila tamponi) e altri 555 morti - GiusPecoraro : RT @Lanf040264: #Crisanti si vaccina in diretta online: 'Sono sicuri'. Ma gli altri operatori della sanità che rifiutano il #vaccino e rif… - Lanf040264 : #Crisanti si vaccina in diretta online: 'Sono sicuri'. Ma gli altri operatori della sanità che rifiutano il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus: altri 45 contagi e tre decessi ma ci sono 50 guariti Il Messaggero Coronavirus Piemonte, 433 contagi e 11 morti: il bollettino

Sono 433 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri si sono registrati altri 11 morti, di cui nessuno oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-2 ...

Covid Toscana, il 2021 inizia con i vaccini. Oggi 589 nuovi casi. Calano i ricoveri

Firenze, 1 gennaio 2021 - Il 2021 inizia nel segno della speranza. Le vaccinazioni a tappeto nelle Rsa della Toscana non si fermano nemmeno oggi, si va avanti per arrivare al 10 gennaio come da progra ...

Sono 433 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri si sono registrati altri 11 morti, di cui nessuno oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-2 ...Firenze, 1 gennaio 2021 - Il 2021 inizia nel segno della speranza. Le vaccinazioni a tappeto nelle Rsa della Toscana non si fermano nemmeno oggi, si va avanti per arrivare al 10 gennaio come da progra ...