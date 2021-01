Coronavirus, 200 nuovi contagiati e altri morti in provincia. La Regione: 'Meno tamponi in questi giorni' (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono una settantina, di cui 56 con sintomi, i nuovi positivi al covid-19 nel Forlivese, mentre nel Cesenate la soglia dei contagiati giornalieri si mantiene sopra i 100, 93 sintomatici. Questa la ... Leggi su forlitoday (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono una settantina, di cui 56 con sintomi, ipositivi al covid-19 nel Forlivese, mentre nel Cesenate la soglia deigiornalieri si mantiene sopra i 100, 93 sintomatici. Questa la ...

RegioneER : #Coronavirus, in Regione Emilia-Romagna 2.035 nuovi positivi, di cui 1.008 asintomatici. Sono 38 i nuovi decessi. E… - giu33liana : @BansCollector @annapaolasanna @teoxandra @EugenioCardi #FacciamoRete #Coronavirus #COVID19 Vaccinazioni, la Fond… - giu33liana : RT @giu33liana: @Tg1Raiofficial @Quirinale #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 Per arrivare all'autunno in sicure… - GuruDelBuonCibo : RT @twittopolis: #lockdown oggi in Italia sono guarite 9.200 persone dal Coronavirus. - giu33liana : RT @giu33liana: @patchonki @MilkoSichinolfi #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 Per arrivare all'autunno in sicur… -