Coronavirus | 11 831 i nuovi casi e 364 i decessi in 24 ore

(Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 11.831 idiin Italia secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 67.174 tamponi effettuati su un totale di 26.823.305 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 364 i, per un totale di 74.985 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.141.201 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 577.062, 551.545 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 22.948, di cui 2.569 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.489.154. La regione con il maggior numero diè il Veneto (3.165), seguita da Emilia Romagna (2.035), Lombardia (1.402), Lazio (1.275) e Sicilia (734).(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.