Corona virus | Italia | 577062 attualmente positivi a test +2295 in un giorno con 74985 decessi 364 e 1489154 guariti 9166 Totale di 2141201 casi 11831 Dati della protezione civile | effettuati tamponi

Rosalice05 : RT @Zziagenio78: Io comunque quelli che sciabolano lo Champagne urlando SERATONAAA li avrei arrestati anche prima del Corona Virus #Garda - mmanca : RT @Zziagenio78: Io comunque quelli che sciabolano lo Champagne urlando SERATONAAA li avrei arrestati anche prima del Corona Virus #Garda - DonLega : RT @Zziagenio78: Io comunque quelli che sciabolano lo Champagne urlando SERATONAAA li avrei arrestati anche prima del Corona Virus #Garda - PepperMate_ : RT @Zziagenio78: Io comunque quelli che sciabolano lo Champagne urlando SERATONAAA li avrei arrestati anche prima del Corona Virus #Garda - MatteoCecere : RT @Zziagenio78: Io comunque quelli che sciabolano lo Champagne urlando SERATONAAA li avrei arrestati anche prima del Corona Virus #Garda -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 2 gennaio 2021. Nel bollettino di oggi 11.831 casi e 364 morti: 3.165 contagi in Veneto, in Emilia Romagna 2 ...La conta dei nuovi infetti da coronavirus non si ferma. Grazie a 5281 tamponi sono stati trovati tra il primo e il 2 gennaio in Emilia-Romagna altri 2035 positivi, di cui 59 a Rimini (1008 asintomatic ...