Continua il sostegno del Leo Club Forlì per la mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore (Di sabato 2 gennaio 2021) Anche i giovani soci del Lions Club Forlì si sono resi partecipi di un gesto di solidarietà durante le recenti festività donando settantadue pandorini alla mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore. ... Leggi su forlitoday (Di sabato 2 gennaio 2021) Anche i giovani soci del Lionssi sono resi partecipi di un gesto di solidarietà durante le recenti festività donando settantadue pandorini alladeididel. ...

della_popolo : Auguri, auguri, auguri. Ma c'è qualcosa in più che continua anche nel 2021: l'impegno in una forza politica a soste… - tempodigrazia : Crescere nel deserto: Maura continua a parlarci del deserto leggendo qualche spunto dal libro di John Bevere, “Dio,… - pippo_fusi : @SilviaBogani Hai tutto il mio sostegno lo sai??. Vedere l'ignoranza della gente ci deve rendere ancora più orgoglio… - 76Drago : @sbonaccini @VerdiStudio In più, mi permetta presidente, criticare una PA che continua la ricerca del miglioramento… - dariodigida : @GiuseppeConteIT piccola azienda che opera nel ramo assicurativo come può andare avanti senza un MINIMO di sostegno… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua sostegno Continua il sostegno del Leo Club Forlì per la mensa dei poveri di Santa Maria del Fiore ForlìToday Il 2020 della CCIAA di Catanzaro: sostegno alle imprese e progetti per il futuro

Nonostante la pandemia le imprese catanzaresi guardano avanti con fiducia ed ottimismo. Il presidente Rossi: "Guardiamo al futuro con speranza e fiducia" ...

Sicilia, Turano: “Anno durissimo ma finanziate 59mila aziende”

Oltre 59mila imprese finanziate per circa 282 milioni di euro. Sono i dati snocciolati dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano in un video postato sulla ...

Nonostante la pandemia le imprese catanzaresi guardano avanti con fiducia ed ottimismo. Il presidente Rossi: "Guardiamo al futuro con speranza e fiducia" ...Oltre 59mila imprese finanziate per circa 282 milioni di euro. Sono i dati snocciolati dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano in un video postato sulla ...