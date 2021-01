Conti in banca chiusi causa Brexit, la rabbia degli expat britannici in Italia (Di sabato 2 gennaio 2021) Teresa Hunt è originaria di Portsmouth, ma vive da dodici anni a Siena, e la scorsa settimana ha avuto un incubo. “Ho sognato che il 26 gennaio i miei risparmi venissero messi in una busta di plastica - racconta all’HuffPost - e lasciati sul marciapiede davanti a una filiale della banca Nationwide. Non potevo fare nulla perché ero in Italia e non mi era consentito tornare in Inghilterra per via del Covid. E’ stata un’immagine terribile”. L’incubo di Teresa descrive una delle maggiori preoccupazioni degli expat britannici in Italia e nell’Ue, che nelle prossime settimane dovranno chiudere il loro conto in banca inglese a causa della Brexit. Gli istituti di credito hanno inviato una lettera ai loro clienti residenti nell’Ue, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Teresa Hunt è originaria di Portsmouth, ma vive da dodici anni a Siena, e la scorsa settimana ha avuto un incubo. “Ho sognato che il 26 gennaio i miei risparmi venissero messi in una busta di plastica - racconta all’HuffPost - e lasciati sul marciapiede davanti a una filiale dellaNationwide. Non potevo fare nulla perché ero ine non mi era consentito tornare in Inghilterra per via del Covid. E’ stata un’immagine terribile”. L’incubo di Teresa descrive una delle maggiori preoccupazioniine nell’Ue, che nelle prossime settimane dovranno chiudere il loro conto ininglese adella. Gli istituti di credito hanno inviato una lettera ai loro clienti residenti nell’Ue, ...

venetoguy : Sembra abbiano trascurato un piccolo particolare..... - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Conti in banca chiusi causa Brexit, la rabbia degli expat britannici in Italia - ebonioli : RT @HuffPostItalia: Conti in banca chiusi causa Brexit, la rabbia degli expat britannici in Italia - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Conti in banca chiusi causa Brexit, la rabbia degli expat britannici in Italia - HuffPostItalia : Conti in banca chiusi causa Brexit, la rabbia degli expat britannici in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Conti banca Conti correnti in rosso, cosa cambia da gennaio 2021: i chiarimenti della Banca d'Italia Sky Tg24 Conti in banca chiusi causa Brexit, la rabbia degli expat britannici in Italia

Teresa, Catherin, Dee, come tutti gli emigrati residenti in Ue, hanno ricevuto una lettera: ritirate i soldi e chiudete tutto. "Trattati come cittadini di terza classe" ...

Michele Bertucco: la fusione AGSM-A2A ha fatto felici soltanto i conti di Gitti & partners

AGSM-AIM non è ancora partita che già iniziano le polemiche sul costo della mancata aggregazione più ampia con A2a Milano (che oggi sul Sole24Ore, tramite il suo presidente, ha continuato a sostenere ...

Teresa, Catherin, Dee, come tutti gli emigrati residenti in Ue, hanno ricevuto una lettera: ritirate i soldi e chiudete tutto. "Trattati come cittadini di terza classe" ...AGSM-AIM non è ancora partita che già iniziano le polemiche sul costo della mancata aggregazione più ampia con A2a Milano (che oggi sul Sole24Ore, tramite il suo presidente, ha continuato a sostenere ...