Conte sta cercando il voto di alcuni parlamentari dell’Opposizione per rimanere premier (Di sabato 2 gennaio 2021) Tra le minacce di Matteo Renzi e la ricerca di sponde in Parlamento da parte del premier Giuseppe Conte, la sfida tra i due leader si avvia alla resa dei conti. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, il premier Giuseppe Conte lo ha detto chiaro e tondo: “Se dovesse mancare la fiducia di uno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 2 gennaio 2021) Tra le minacce di Matteo Renzi e la ricerca di sponde in Parlamento da parte delGiuseppe, la sfida tra i due leader si avvia alla resa dei conti. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, ilGiuseppelo ha detto chiaro e tondo: “Se dovesse mancare la fiducia di uno L'articolo proviene da Leggilo.org.

NicolaPorro : Conte sta lavorando, come dice sempre. Sì, al prossimo #lockdown. In assenza di un piano di convivenza con il virus… - NicolaPorro : Conte è molto soddisfatto del reddito di cittadinanza e 'impatto su indice di Gini è stato dello 0,7%'. Vabbè sta d… - LegaSalvini : Mentre l'Italia sta affondando, Conte e Renzi perdono tempo nei loro litigi... - rosadineve : Se è vero significa che Renzi ha interpretato bene le parole di Mattarella per il quale lui stesso si è speso molto… - CinziaSimone3 : RT @5stecche: ma solo a me #conte sta tanto sulle palle? -