Contagi e vittime in calo Ma il tasso di positività è al 17 | 6% con 68mila tamponi Nelle ultime 24 ore 11 831 nuovi casi e 364 i morti

(Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 idi Coronavirus registrati in Italia24 ore, inrispetto ai 22.211 di ieri ma a fronte di un numero notevolmente inferiore di(67.174), circa 90mila meno del giorno precedente con undiche si attesta al 17,6% (ieri era al 14,1). Lesono 364, ieri erano state, per complessivi decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 577.062 (+2.295), i dimessi/guariti odierni 9.166. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.553 (-2), quelli nei reparti ordinari. Il Veneto è ancora la regione con il maggior numero di(3.165), ...

Bollettino Covid, situazione in Italia in base al bollettino di oggi 2 gennaio 2021. Sono 11.831 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 364.MESSINA. Sono quasi la metà rispetto a ieri i nuovi contagi registrati oggi in Sicilia. Ammontano infatti a 734 i nuovi positivi al coronavirus siciliani (ieri erano 1.122), di questi però 103 apparte ...