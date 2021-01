Conferenza stampa Liverani: «Gervinho assenza pesante, Torino come noi» (Di sabato 2 gennaio 2021) Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Ecco le sue parole Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Gervinho – «E’ una assenza molto pesante, non abbiamo giocatori simili. Sarà un’opportunità per dare qualcosa alla squadra e per far sì che ci siano altre risorse. Recuperiamo Mihaila ma non ha i novanta minuti, davanti le scelte sono quelle, non ci sono grandi dubbi. Al di là di chi giocherà sarà importante l’atteggiamento, ci servono giocatori che riempano l’area di rigore». Torino – «Il Torino come noi e altre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Fabio, tecnico del Parma, ha parlato inalla vigilia della gara contro il. Ecco le sue parole Fabio, tecnico del Parma, ha parlato inalla vigilia della gara contro il– «E’ unamolto, non abbiamo giocatori simili. Sarà un’opportunità per dare qualcosa alla squadra e per far sì che ci siano altre risorse. Recuperiamo Mihaila ma non ha i novanta minuti, davanti le scelte sono quelle, non ci sono grandi dubbi. Al di là di chi giocherà sarà importante l’atteggiamento, ci servono giocatori che riempano l’area di rigore».– «Ilnoi e altre ...

Ad annunciarlo è stato proprio il tecnico, nel corso della conferenza stampa di oggi in vista di Genoa-Lazio, match in programma domani alle ore 15:00. «Senad tornerà con noi verso la fine del mese».

Scuola: Gelmini, ‘governo perservera in errori e scarica responsabilità su altri’

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “In molte Regioni, anche la riapertura in presenza al 50% delle scuole superiori ‘auspicata’ dal presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno è una spe ...

