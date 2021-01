Conferenza stampa De Zerbi: «Vogliamo migliorarci. Atalanta? È una delle big in Serie A» (Di sabato 2 gennaio 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole. EUROPA – «Arrivare tra le prime 7 vorrebbe dire andare oltre quello che la carta dice. La carta dice che 7 squadre sono più forti del Sassuolo, sicuro, sulla carta, ma a noi la carta non interessa. Vogliamo cercare di migliorarci, di puntare a qualcosa in più. L’anno scorso abbiamo chiuso all’ottavo posto, non ci basta, vorremmo cercare di andare avanti. Dove non lo so, lo dirà il campo che è il giudice. Non ci devono essere rimpianti a fine campionato di non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato inalla vigilia della sfida contro l’. Le sue parole Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato inalla vigilia della sfida contro l’. Le sue parole. EUROPA – «Arrivare tra le prime 7 vorrebbe dire andare oltre quello che la carta dice. La carta dice che 7 squadre sono più forti del Sassuolo, sicuro, sulla carta, ma a noi la carta non interessa.cercare di, di puntare a qualcosa in più. L’anno scorso abbiamo chiuso all’ottavo posto, non ci basta, vorremmo cercare di andare avanti. Dove non lo so, lo dirà il campo che è il giudice. Non ci devono essere rimpianti a fine campionato di non ...

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni.

