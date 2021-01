Compie 118 anni la donna più anziana del mondo: il segreto della sua longevità (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ oggi il compleanno della donna più anziana del mondo. Compie ben 118 anni ed ha tutta l’intenzione di arrivare almeno ai 120! E’ del Giappone la donna più anziana del mondo, anno di nascita 2 Gennaio 1903. Una donna che ha visto in pieno entrambe le guerre mondiali susseguirsi in due fasi distinte della sua vita. Nel primo caso era appena una bambina che si apprestava ad essere una giovane ragazza durante lo scoppio della prima guerra mondiale che cambiò completamente l’assetto mondiale. Una donna a tutti gli effetti durante lo scoppio invece della seconda delle guerre mondiali. Una donna che ha visto generazioni e generazioni di ... Leggi su instanews (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ oggi il compleannopiùdelben 118ed ha tutta l’intenzione di arrivare almeno ai 120! E’ del Giappone lapiùdel, anno di nascita 2 Gennaio 1903. Unache ha visto in pieno entrambe le guerre mondiali susseguirsi in due fasi distintesua vita. Nel primo caso era appena una bambina che si apprestava ad essere una giovane ragazza durante lo scoppioprima guerra mondiale che cambiò completamente l’assetto mondiale. Unaa tutti gli effetti durante lo scoppio inveceseconda delle guerre mondiali. Unache ha visto generazioni e generazioni di ...

