Compie 118 anni Kane Tanaka | la più anziana del mondo E a maggio andrà alle Olimpiadi

118 anni e non sentirli. La giapponese Kane Tanaka, stando al Guiness dei primati, è la donna più longeva al mondo ancora in vita: è lei la decana dell'Umanità e ne ha viste davvero tante. Nata il 2 gennaio 1903.

La nonnina giapponese è ancora in buona salute: dopo il rinvio dei giochi di Tokyo è stata riconfermata tedofora ...

