Commenti razzisti dopo il post sui nuovi nati del governatore Toti: scatta la polemica leghista (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 è giunto, e ci lasciano alle spalle un anno, il 2020, triste e complesso. La speranza è che i vaccini in arrivo ci proteggano non solo dal Covid-19, ma siano uno scudo impenetrabile alla perdita di certezze, ad un’insicurezza strisciante e generalizzata, che rischia di paralizzarci. E’ mezzanotte. Con i primi rintocchi, giungono i primi battiti dei cuori dei neonati, i primi vagiti del 2021. “Siete la nostra speranza, il nostro futuro, – ha scritto il governatore ligure Giovanni Toti Virtus Roma, il presidente Toti lascia: futuro in bilico sui social – Benvenuti al mondo a nome mio e di tutta la Liguria”. Il post del governatore ligure è il suo sincero benvenuto a tutti i neonati, di qualunque nazionalità e colore di pelle. Da quel momento, attraverso i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 è giunto, e ci lasciano alle spalle un anno, il 2020, triste e complesso. La speranza è che i vaccini in arrivo ci proteggano non solo dal Covid-19, ma siano uno scudo impenetrabile alla perdita di certezze, ad un’insicurezza strisciante e generalizzata, che rischia di paralizzarci. E’ mezzanotte. Con i primi rintocchi, giungono i primi battiti dei cuori dei neo, i primi vagiti del 2021. “Siete la nostra speranza, il nostro futuro, – ha scritto illigure GiovanniVirtus Roma, il presidentelascia: futuro in bilico sui social – Benvenuti al mondo a nome mio e di tutta la Liguria”. Ildelligure è il suo sincero benvenuto a tutti i neo, di qualunque nazionalità e colore di pelle. Da quel momento, attraverso i ...

giornalettismo : Aveva pensato di postare la foto della prima nata a #Genova. Giovanni #Toti si è ritrovato con l'account Facebook… - onedsnotes : Parliamo di sviolinate, non di commenti razzisti come quelli di hugogloss, o altre celebrità brasiliane che hanno d… - Paolo_Oberto : RT @AlfioKrancic: Pioggia di commenti razzisti sulla prima nata, figlia di immigrati nigeriani a Genova. Toti: 'Chi nasce in Liguria è ligu… - annaclaudiadel2 : Attendo commenti razzisti da parte degli italiani nei confronti dei brasiliani, dato che non si riesce a separare l… - ferillo2 : RT @AlfioKrancic: Pioggia di commenti razzisti sulla prima nata, figlia di immigrati nigeriani a Genova. Toti: 'Chi nasce in Liguria è ligu… -