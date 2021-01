"Come ha reagito Madalina Ghenea". Zaniolo e la ex fidanzata incinta, la situazione precipita? (Di sabato 2 gennaio 2021) La notizia della gravidanza di Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo, avrebbe colto di sorpresa Madalina Ghenea, la nuova fiamma del 21enne calciatore della Roma finito nella bufera per questioni private. Pochi giorni fa, l'annuncio della rottura con la studentessa e influencer, quindi quello di Sara incinta e la promessa, da parte del centrocampista della Nazionale attualmente infortunato al ginocchio, di "prendersi ogni responsabilità di padre". La famiglia della Scaperrotta, però, l'ha accusato di essere fuggito dopo averla cacciata di casa proprio a causa della gravidanza. "Una situazione disumana", ha attaccato la zia di Sara. Ora, Come riporta il Corriere della Sera, emerge un nuovo dettaglio. La Ghenea, che Zaniolo ha conosciuto lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) La notizia della gravidanza di Sara Scaperrotta, ex di Nicolò, avrebbe colto di sorpresa, la nuova fiamma del 21enne calciatore della Roma finito nella bufera per questioni private. Pochi giorni fa, l'annuncio della rottura con la studentessa e influencer, quindi quello di Sarae la promessa, da parte del centrocampista della Nazionale attualmente infortunato al ginocchio, di "prendersi ogni responsabilità di padre". La famiglia della Scaperrotta, però, l'ha accusato di essere fuggito dopo averla cacciata di casa proprio a causa della gravidanza. "Unadisumana", ha attaccato la zia di Sara. Ora,riporta il Corriere della Sera, emerge un nuovo dettaglio. La, cheha conosciuto lo ...

