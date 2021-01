Come funzionerà la riapertura delle scuole superiori (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 7 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza per il 50% degli studenti e dal 15 gennaio per il 75%: ma con alcune novità e differenze tra regioni e province Leggi su ilpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 7 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza per il 50% degli studenti e dal 15 gennaio per il 75%: ma con alcune novità e differenze tra regioni e province

ilpost : Come funzionerà la riapertura delle scuole superiori - eugenia34602131 : RT @LadyBilbo15: Esattamente come cavolo sperano di far salire gli ascolti se nessuno fa una promozione adeguata? Anzi l unica cosa che pub… - LadyBilbo15 : Esattamente come cavolo sperano di far salire gli ascolti se nessuno fa una promozione adeguata? Anzi l unica cosa… - emads33 : @theredturtle01 @danielhazan @ugodiluca @riotta @SilviaVentura19 Vacciniamo prima il personale sanitario e poi tutt… - dormotroppo : @UgoliniLorenzo Secondo me è come l'influenza. Ti copre al massimo per un anno e puoi anche prendere la malattia ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Come funzionerà Elemento perequativo: cos’è, come funziona e come incide su pensione e buonuscita Orizzonte Scuola