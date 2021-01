Come e perché la politica inglese litiga sulla leadership ambientale (Di sabato 2 gennaio 2021) Il segretario per gli Affari economici, l’energia e la strategia industriale del Regno Unito, Alok Sharma, si è detto pronto a dimettersi per gestire a tempo pieno la presidenza della conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, Cop26, che il Regno Unito copresiede con l’Italia e si terra a Glasgow a novembre. A scriverlo è il quotidiano londinese Times. LA CANDIDATURA Sharma, che è anche presidente del vertice sul clima, ha detto al primo ministro Boris Johnson che preferirebbe rinunciare alla sua posizione di segretario piuttosto che dimettersi dal suo ruolo di inviato per il cambiamento climatico. Secondo quanto riporta il giornale britannico, Downing Street avrebbe offerto il ruolo all’ex David Cameron e all’ex leader tory William Hague, che avrebbero rifiutato. Si è parlato, continua il Times, anche dell’ex premier Theresa May. “Sharma non ha il profilo internazionale ... Leggi su formiche (Di sabato 2 gennaio 2021) Il segretario per gli Affari economici, l’energia e la strategia industriale del Regno Unito, Alok Sharma, si è detto pronto a dimettersi per gestire a tempo pieno la presidenza della conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, Cop26, che il Regno Unito copresiede con l’Italia e si terra a Glasgow a novembre. A scriverlo è il quotidiano londinese Times. LA CANDIDATURA Sharma, che è anche presidente del vertice sul clima, ha detto al primo ministro Boris Johnson che preferirebbe rinunciare alla sua posizione di segretario piuttosto che dimettersi dal suo ruolo di inviato per il cambiamento climatico. Secondo quanto riporta il giornale britannico, Downing Street avrebbe offerto il ruolo all’ex David Cameron e all’ex leader tory William Hague, che avrebbero rifiutato. Si è parlato, continua il Times, anche dell’ex premier Theresa May. “Sharma non ha il profilo internazionale ...

CarloCalenda : Cittadini che smettono di comportarsi come tali per tifare la propria squadra anche su un argomento così importante… - ilpost : Quest’anno al Post abbiamo deciso di non pubblicare – come abbiamo fatto per dieci anni – l’album fotografico che a… - AnnalisaChirico : Sul Corriere il min. Speranza conferma che Arcuri ha fatto bene a comprare siringhe più costose ma oggi… - verro23 : @macho_morandi @EmmeEmm_ @Jnterista_12 E il Milan perché avrebbe dovuto? L’Inter di chi ha parlato? Ma soprattutto… - gianpaolomartel : @vanabeau @FilippoGiov perchè quelli che promuovono il capitalismo in italia e nel mondo, specie liberali, tifano a… -

Ultime Notizie dalla rete : Come perché Uno sguardo differente su dove e come investire nel 2021 secondo i consulenti finanziari di SoldiExpert SCF. Fortune Italia