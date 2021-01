Cinema, in Campania boom di produzioni: 40 nel 2020. E ora parte il film Salemme (Di sabato 2 gennaio 2021) I grandi registi del Cinema italiano da Paolo Sorrentino, a Mario Martone, Roberto Andò, Michele Placido, Sergio Rubini, Alessandro Gassmann; le serie tv più attese; documentari di qualità e programmi televisivi di livello internazionale e valorizzazione turistica. Un totale di oltre quaranta produzioni attivate in Campania. Il 2020 della film Commission Regione Campania si chiude con numeri importanti anche in un anno fortemente compromesso dal Covid. La fondazione, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, non ha mai interrotto la sua azione di sostegno istituzionale e supporto logistico alle grandi produzioni realizzate sul territorio e ha posto le basi per i nuovi allestimenti in programma nel 2021, come il nuovo film di Vincenzo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) I grandi registi delitaliano da Paolo Sorrentino, a Mario Martone, Roberto Andò, Michele Placido, Sergio Rubini, Alessandro Gassmann; le serie tv più attese; documentari di qualità e programmi televisivi di livello internazionale e valorizzazione turistica. Un totale di oltre quarantaattivate in. IldellaCommission Regionesi chiude con numeri importanti anche in un anno fortemente compromesso dal Covid. La fondazione, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, non ha mai interrotto la sua azione di sostegno istituzionale e supporto logistico alle grandirealizzate sul territorio e ha posto le basi per i nuovi allestimenti in programma nel 2021, come il nuovodi Vincenzo ...

