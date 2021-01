**Cinema: Boldi a De Sica, ‘auguri fratellino mio, non ci lasceremo mai’** (Di sabato 2 gennaio 2021) “Tanti Auguri Christian, per i tuoi 70 anni…… se penso poi che 50 li abbiamo passati insieme… Ti voglio bene fratellino mio”. Massimo Boldi con l’Adnkronos fa gli auguri al compagno di tante avventure, cinematografiche e non solo, che il 5 gennaio prossimo compie 14 lustri. Boldi e De Sica erano insieme già nel 1972. Allora era la muSica la cornice. Christian cantava e Massimo suonava la batteria nella band ‘La pattuglia azzurra’. Poi è arrivato il cinema che li ha scelti come coppia in ben 26 film, proprio per la loro grande intesa che non si è mai indebolita, neppure nel periodo in cui non hanno lavorato insieme e cioè dal 1974, quando è venuto a mancare il papà Vittorio, al 1984, anno in cui si sono ritrovati sul set del film di Carlo Vanzina, ‘Yuppies’. Anche dal 2005 al 2017 ciascuno ha percorso ... Leggi su funweek (Di sabato 2 gennaio 2021) “Tanti Auguri Christian, per i tuoi 70 anni…… se penso poi che 50 li abbiamo passati insieme… Ti voglio benemio”. Massimocon l’Adnkronos fa gli auguri al compagno di tante avventure, cinematografiche e non solo, che il 5 gennaio prossimo compie 14 lustri.e Deerano insieme già nel 1972. Allora era la mula cornice. Christian cantava e Massimo suonava la batteria nella band ‘La pattuglia azzurra’. Poi è arrivato il cinema che li ha scelti come coppia in ben 26 film, proprio per la loro grande intesa che non si è mai indebolita, neppure nel periodo in cui non hanno lavorato insieme e cioè dal 1974, quando è venuto a mancare il papà Vittorio, al 1984, anno in cui si sono ritrovati sul set del film di Carlo Vanzina, ‘Yuppies’. Anche dal 2005 al 2017 ciascuno ha percorso ...

