Cinema | addio al ballerino Adolfo Quinones | star dei due film ' Breakdance'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) Los Angeles, 2 gen. - (Adnkronos) - L'attore,e coreografo statunitense, ammirato acrobata dell'hip-hop, interprete nel 1984 deidi grande successo "" e "2", è morto nella sua casa di Los Angeles all'età di 65 anni. In un'intervista con "The Hollywood Reporter", il suo addetto stampa Biff Warren ha detto cheera risultato negativo al test Covid lunedì scorso, ma "il giorno dopo è morto". Noto come Shabba-Doo, era stato definito "il primo idolo dell'hip-hop" da "Dance Magazine".era stato uno dei fondatori della famosa compagnia di street dance The Lockers ed era apparso con altri membri, tra cui Fred Berry e Toni Basil, al "Saturday Night Live" nel 1975. Successivamente si è esibito ...