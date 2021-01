“Cibi di origine animale e Covid | bergamaschi | provate la dieta vegana”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 gennaio 2021) Mai come nel 2020 è emerso che è necessario rivedere il nostro stile di vita. La diffusione e la crescita degli allevamenti intensivi di animali nel pianeta è oggi una delle principali cause di diffusione di malattie originate da animali (zoonosi) e di passaggi di virus da animali a uomini. La cui conseguenza diretta è la diffusione di epidemie o, nei casi peggiori, pandemie. Quest’ultima pandemia che ci ha colpiti ci pone di fronte a un necessario cambiamento del nostro rapporto con la Natura, con l’ambiente che ci circonda e con gli animali. Fra le tante cose che potremmo cambiare in modo più o meno radicale, la più semplice è rivedere la nostra alimentazione, prediligendo alimenti divegetale, adottando comportamenti che siano più sostenibili per ambiente, animali, noi stessi e il nostro pianeta. Solo in tale maniera potremo non solo evitare la diffusione di ...