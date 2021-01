“Ci spremono come arance e portano i soldi all’estero”, la battaglia del ristoratore contro Deliveroo e Just Eat (Di sabato 2 gennaio 2021) Quando si dice passare delle parole ai fatti… È quanto sta facendo ogni giorno Pasquale Naccari, ristoratore fiorentino e portavoce dei Ristoratori Toscana, il quale ha le idee molto chiare e ha deciso di non rimanere con le mani in mano. Sulle spalle degli imprenditori e nel caso specifico degli imprenditori e lavoratori appartenenti alla categoria della ristorazione, troppe le ingiustizie e le pretese illogiche avanzate dal governo. “A maggio ho fatto la battaglia contro i buoni pasto, bandendoli dal mio locale e distruggendo i pos, a ottobre e novembre non ho pagato le tasse per poter sostenere la cassa integrazione e le 13esime dei dipendenti e saldare i fornitori”, esordisce così l’imprenditore con un post su Facebok. Non solo il danno delle chiusure e gli aiuti inesistenti o insufficienti da parte del governo, ma anche la ... Leggi su ilparagone (Di sabato 2 gennaio 2021) Quando si dice passare delle parole ai fatti… È quanto sta facendo ogni giorno Pasquale Naccari,fiorentino e portavoce dei Ristoratori Toscana, il quale ha le idee molto chiare e ha deciso di non rimanere con le mani in mano. Sulle spalle degli imprenditori e nel caso specifico degli imprenditori e lavoratori appartenenti alla categoria della ristorazione, troppe le ingiustizie e le pretese illogiche avanzate dal governo. “A maggio ho fatto lai buoni pasto, bandendoli dal mio locale e distruggendo i pos, a ottobre e novembre non ho pagato le tasse per poter sostenere la cassa integrazione e le 13esime dei dipendenti e saldare i fornitori”, esordisce così l’imprenditore con un post su Facebok. Non solo il danno delle chiusure e gli aiuti inesistenti o insufficienti da parte del governo, ma anche la ...

PasqualeVacca12 : RT @Euroscettici: I ristoratori alla canna del gas. Distrutti dalle chiusure senza aiuti. Con le tasse da pagare e le grandi aziende delle… - Euroscettici : I ristoratori alla canna del gas. Distrutti dalle chiusure senza aiuti. Con le tasse da pagare e le grandi aziende… - C_K_Relli : RT @p3r4zzett1: Il 'mercato libero' NON ESISTE,esiste il mercato delle multinazionali che spremono i cittadini fino a lasciarli senza servi… - Auro61765922 : @Waffel44 Ma lo sanno tutti ahahaha il fatto è che si sta dimostrando che non è l’unico “mostro” e che forse forse… - JL5714 : @Damiano__89 @PatriziaRametta Ma ovvio che il C19 non c'entra nulla. Auchan, come tanti investitori esteri, fanno i… -

Ultime Notizie dalla rete : spremono come Covid, l'amaro commiato del medico ospedaliero: "Stufo di fare l'eroe, me ne vado un anno prima: ci spremo... La Repubblica Diretta/ Monza Salernitana (risultato finale 3-0): Armellino firma il tris al 95'!

Diretta Monza Salernitana (risultato finale 3-0) buon successo per Brocchi nella 16^ giornata di Serie B 2020-21. In gol anche Balotelli.

Diletta Leotta lo fa da sola e poi lo mostra: “Pazzesco” – VIDEO

Anche su Radio 105 la “spremono” per bene, specie in questo periodo, ma come ormai sappiamo, il lavoro di certo non la spaventa. Una vera passione per lo sport e l’intrattenimento da vivere senza ...

Diretta Monza Salernitana (risultato finale 3-0) buon successo per Brocchi nella 16^ giornata di Serie B 2020-21. In gol anche Balotelli.Anche su Radio 105 la “spremono” per bene, specie in questo periodo, ma come ormai sappiamo, il lavoro di certo non la spaventa. Una vera passione per lo sport e l’intrattenimento da vivere senza ...