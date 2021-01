Chiara Nasti a Dubai, il web critica la influencer ma lei risponde a tono (Di sabato 2 gennaio 2021) Chiara Nasti a Dubai in pandemia La celebre influencer napoletana Chiara Nasti da qualche giorno si trova nella lussuosa città di Dubai, nonostante la pandemia. Seguaci e non l’hanno criticata. Lei dà le sue spiegazioni. I VIP FUORI DALLA PROPRIA REGIONE Molti sono i vip che in questi giorni, tra vacanze natalizie e di Capodanno, hanno scelto di passare le vacanze fuori dall’Italia, nonostante la pandemia e le restrizioni. Tra questi, Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari, la famiglia Rodríguez, Elettra Lamborghini e il marito Afrojack ed infine una collega di Chiara Nasti, Giulia De Lellis insieme ad un paio di amici e al fidanzato Carlo Beretta. Difatti anche la De Lellis è stata molto criticata ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 gennaio 2021)in pandemia La celebrenapoletanada qualche giorno si trova nella lussuosa città di, nonostante la pandemia. Seguaci e non l’hannota. Lei dà le sue spiegazioni. I VIP FUORI DALLA PROPRIA REGIONE Molti sono i vip che in questi giorni, tra vacanze natalizie e di Capodanno, hanno scelto di passare le vacanze fuori dall’Italia, nonostante la pandemia e le restrizioni. Tra questi, Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari, la famiglia Rodríguez, Elettra Lamborghini e il marito Afrojack ed infine una collega di, Giulia De Lellis insieme ad un paio di amici e al fidanzato Carlo Beretta. Difatti anche la De Lellis è stata moltota ...

MediasetTgcom24 : Chiara Nasti sotto attacco social per il Capodanno a Dubai, lei si difende: 'Chiedetelo a chi ci governa'… - ScleriJumps : @matyzzle @DaddariosWho Prima me devi fa capì chi è sta chiara nasti - DaddariosWho : RT @matyzzle: Segnalata Chiara Nasti che fa storie di #ad in cui sponsorizza pilloline che “aiutano a combattere il Covid”. La dovete finir… - matyzzle : Segnalata Chiara Nasti che fa storie di #ad in cui sponsorizza pilloline che “aiutano a combattere il Covid”. La do… - Notiziedi_it : Chiara Nasti a Dubai: “Solo in Europa viviamo chiusi in casa. Fare due domande a chi ci governa” -