Chiara Ferragni | la foto che allarma i fan | cos’è successo al suo seno?

(Di sabato 2 gennaio 2021)inizia il 2021 in intimo: nel suo ultimo post su Instagram si mostra in slip e reggi, ma un “dettaglio” non è passato inosservato. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2021 promette di essere un altro anno coi fiocchi per. La splendida influencer è tornata ad affacciarsi sul suo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

sodefenceless__ : RT @lulls_hs: Chiara Ferragni che ascolta TPWK nelle storie mi rende proud È UNA DI NOI CAZZOOOO - cconsentking : Chiara Ferragni che mostra il suo corpo con tpwk sotto mi fa volare tantissimo - munlaitvfx : chiara ferragni biggest harrie wbk - wakemeuptommo : Chiara Ferragni è ufficialmente una bimba di Harry ?? - camixwalls : Chiara Ferragni ormai stan di Harry Styles -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Corriere della Sera

Chiara Ferragni inizia il 2021 in intimo: su Instagram si mostra in slip e reggiseno, ma un "dettaglio" non passa inosservato ...La bellissima Chiara Ferragni inizia il 2021 con il botto: la foto ed il video pubblicate in un post dove canta in intimo fanno impazzire i social ...