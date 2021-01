Chiama il 118 e poi aggredisce i sanitari. Arrestato nella notte di San Silvestro, suo fratello si era sentito male (Di sabato 2 gennaio 2021) FANO - Doveva essere una nottetranquilla, senza la possibilità di organizzare feste, né di far esplodere fuochi d'artificio, botti, petardi nel centro abitato e comunque ad una distanza inferiore ai ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 2 gennaio 2021) FANO - Doveva essere unatranquilla, senza la possibilità di organizzare feste, né di far esplodere fuochi d'artificio, botti, petardi nel centro abitato e comunque ad una distanza inferiore ai ...

gvccihadid : @F00l4L0UIS CHIAMA IL 118 PEPPIACER - SaCe86 : «Fate presto, ho esagerato e sono ubriaca»: 50enne chiama il 118 la notte di Capodanno - RitaC70 : «Fate presto, ho esagerato e sono ubriaca»: 50enne chiama il 118 la notte di Capodanno - _LoZio : @Gianluca_danza Oddio amore ??? chiama il medico, il 118. In bocca al lupo e guarisci presto. Che inizio anno di merda - vuotadentro : @nonsonoariete NO, scivolo solo io tu chiama il 118 per me -

Ultime Notizie dalla rete : Chiama 118 Chiama il 118 e poi aggredisce i sanitari. Arrestato nella notte di San Silvestro, suo fratello si... Corriere Adriatico Arrestati due fratelli per lesioni hanno aggredito i medici che li stavano soccorrendo

Botti, multe e due arresti nel capodanno fanese. Sono finiti in carcere per aggressione a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamenti due fratelli fanesi di 30 e 33 anni, il più grande già noto alle ...

Il Capodanno ai tempi del lockdown: alcol, malori e anche liti da paura

ANCONA - Malori a tavola, liti incandescenti, alcol a fiumi, incidenti e gli immancabili casi sospetti di Covid. Un veglione di eccessi e di paura, trascorso in casa e finito ...

Botti, multe e due arresti nel capodanno fanese. Sono finiti in carcere per aggressione a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamenti due fratelli fanesi di 30 e 33 anni, il più grande già noto alle ...ANCONA - Malori a tavola, liti incandescenti, alcol a fiumi, incidenti e gli immancabili casi sospetti di Covid. Un veglione di eccessi e di paura, trascorso in casa e finito ...