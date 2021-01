Chi vede solo complotti è malato di egoismo (Di sabato 2 gennaio 2021) Karen Rubin Come se non bastassero i problemi sanitari ed economici quello più pesante in questo momento è sociale e rischia di compromettere la campagna vaccinale. Come se non bastassero i problemi sanitari ed economici quello più pesante in questo momento è sociale e rischia di compromettere la campagna vaccinale. I fautori del no al vaccino lamentano un conflitto tra salute e libertà, rivendicano il diritto di rifiutare l'antidoto che dipingono come un mostro più pericoloso della malattia. Inutile negare che gli effetti avversi a medio e lungo termine si conosceranno meglio in futuro ma da qui ad immaginare scienziati e capi di stato organizzare compatti un piano ordito per avvelenarci ce ne passa. I complottisti come i paranoici vedono un solo punto di vista e nessun elemento di realtà insinua un dubbio che possa essere diversamente ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Karen Rubin Come se non bastassero i problemi sanitari ed economici quello più pesante in questo momento è sociale e rischia di compromettere la campagna vaccinale. Come se non bastassero i problemi sanitari ed economici quello più pesante in questo momento è sociale e rischia di compromettere la campagna vaccinale. I fautori del no al vaccino lamentano un conflitto tra salute e libertà, rivendicano il diritto di rifiutare l'antidoto che dipingono come un mostro più pericoloso della malattia. Inutile negare che gli effetti avversi a medio e lungo termine si conosceranno meglio in futuro ma da qui ad immaginare scienziati e capi di stato organizzare compatti un piano ordito per avvelenarci ce ne passa. Isti come i paranoici vedono unpunto di vista e nessun elemento di realtà insinua un dubbio che possa essere diversamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi vede Chi vede solo complotti è malato di egoismo il Giornale Premio Messaggero per i giovani «Aiutare chi soffre sfida per noi giovani»

Continua il concorso dedicato alla memoria di Emanuele Morganti e Willy Monteiro Duarte: in questa seconda fase i componimenti potranno essere inviati entro il prossimo 20 gennaio. Oggi pubblichiamo..

Zona rossa fino al 6 gennaio (tranne il 4 che è arancione): entro il 9 si capirà chi resta in fascia gialla

Abbiamo iniziato l'anno in zona rossa il che significa essenzialmente tre cose. Primo: bar e ristoranti sono chiusi anche se possono lavorare per l'asporto e anche i negozi sono ...

