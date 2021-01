Chi è la fidanzata di Matteo Berrettini? FOTO – Ajla Tomljanovic, la bella tennista australiana (Di sabato 2 gennaio 2021) Matteo Berrettini, uno dei migliori tennisti azzurri, è fidanzato ormai da tempo con la bellissima collega Ajla Tomljanovic. La 27enne australiana occupa attualmente la posizione numero 68 del ranking WTA ma è reduce da una stagione non semplice, condizionata ovviamente dagli effetti del Covid-19 sul calendario internazionale. I due hanno raccontato di aver messo alla prova nel corso del lockdown della scorsa primavera quando hanno deciso di vivere il periodo di reclusione forzata insieme, test che sembra essere stato superato brillantemente. I due si sono conosciuti in Florida, nell’accademia dove lei si allena, e poi si sarebbero fidanzati nel periodo di Wimbledon. Spesso si allenano insieme anche se lei, comprensibilmente, sostiene che i colpi dell’azzurro col passare dei minuti diventano sempre più ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021), uno dei migliori tennisti azzurri, è fidanzato ormai da tempo con la bellissima collega. La 27enneoccupa attualmente la posizione numero 68 del ranking WTA ma è reduce da una stagione non semplice, condizionata ovviamente dagli effetti del Covid-19 sul calendario internazionale. I due hanno raccontato di aver messo alla prova nel corso del lockdown della scorsa primavera quando hanno deciso di vivere il periodo di reclusione forzata insieme, test che sembra essere stato superato brillantemente. I due si sono conosciuti in Florida, nell’accademia dove lei si allena, e poi si sarebbero fidanzati nel periodo di Wimbledon. Spesso si allenano insieme anche se lei, comprensibilmente, sostiene che i colpi dell’azzurro col passare dei minuti diventano sempre più ...

