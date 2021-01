Chi è il figlio di Renato Zero, la storia di Roberto Fiacchini Anselmi (Di sabato 2 gennaio 2021) Renato Zero ha adottato legalmente il figlio Roberto Fiacchini Anselmi nel 2003 donagli appunto il suo cognome (Fiacchini). Il ragazzo al momento dell’adozione aveva già 30 anni e lavorava come guardia del corpo. Roberto, che ha anche preso parte all’Isola dei Famosi, ha poi regalato anche due bellissime nipotine a Renato Zero che è così diventato nonno. In merito a questa adozione che aveva destato non poche perplessità, il cantante romano ha spiegato tempo fa: “Ho adottato un figlio perché non volevo restare solo, non l’ho condizionato. Mi aveva colpito il modo in cui si era avvicinato a mia madre, frequentando la mia famiglia: era poetico, tenero e fra loro è nata una grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021)ha adottato legalmente ilnel 2003 donagli appunto il suo cognome (). Il ragazzo al momento dell’adozione aveva già 30 anni e lavorava come guardia del corpo., che ha anche preso parte all’Isola dei Famosi, ha poi regalato anche due bellissime nipotine ache è così diventato nonno. In merito a questa adozione che aveva destato non poche perplessità, il cantante romano ha spiegato tempo fa: “Ho adottato unperché non volevo restare solo, non l’ho condizionato. Mi aveva colpito il modo in cui si era avvicinato a mia madre, frequentando la mia famiglia: era poetico, tenero e fra loro è nata una grande ...

Il regime agevolativo in esame è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal Decreto Crescita e poi dal decreto Fiscale. I chiarimenti delle Entrate ...La modella Nina Moric è uno dei nomi più citati nel gossip italiano, sin dal suo matrimonio con Fabrizio Corona: ma chi è e da dove viene?