Chi è Andrea Paris, vincitore di Tu sì que vales (Di sabato 2 gennaio 2021) Andrea Paris è nato nel 1980 in provincia di Perugia (ha 40 anni) e fin da piccolo coltiva una passione per il teatro e per la magia. A soli 12 anni inizia a studiare queste due discipline e piano piano inizia a lavorare in questocampo, curando vari laboratori teatrali nelle scuole. Durante gli anni ha vinto anche diversi premi e riconoscimenticome miglior attore e miglior caratterista presso rassegne e concorsiteatrali e internazionali. Nel 2013 partecipa al programma televisivo “Rai Gulp Magic” insieme a Raul Cremona ma diventa famoso grazie al web pubblicando un video divertente in cui recita la poesia “Il Lonfo” di Fosco Maraini insieme alla piccola Mandy, sua figlia. Il video ha raggiunto più di 18 milioni di visualizzazioni dandogli un’importante visibilità. Lui si definisce un “prestiggiattore” ovvero un mago che durante il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021)è nato nel 1980 in provincia di Perugia (ha 40 anni) e fin da piccolo coltiva una passione per il teatro e per la magia. A soli 12 anni inizia a studiare queste due discipline e piano piano inizia a lavorare in questocampo, curando vari laboratori teatrali nelle scuole. Durante gli anni ha vinto anche diversi premi e riconoscimenticome miglior attore e miglior caratterista presso rassegne e concorsiteatrali e internazionali. Nel 2013 partecipa al programma televisivo “Rai Gulp Magic” insieme a Raul Cremona ma diventa famoso grazie al web pubblicando un video divertente in cui recita la poesia “Il Lonfo” di Fosco Maraini insieme alla piccola Mandy, sua figlia. Il video ha raggiunto più di 18 milioni di visualizzazioni dandogli un’importante visibilità. Lui si definisce un “prestiggiattore” ovvero un mago che durante il ...

