“Certa la terza ondata. Cosa dobbiamo evitare per tutto il 2121”. L’allarme del virologo Fabrizio Pregliasco (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 è arrivato, ma la diffusione del Covid non si arresta. Durante un’intervista rilasciata su La Stampa si è espresso a tal proposito Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università statale di Milano. Alla luce dei numeri degli ultimi giorni, la diffusione del virus non sembra arrestarsi, motivo che spinge gli esperti a sensibilizzare la collettività in vista di una terza ondata. Fabrizio Pregliasco assume una posizione molto chiara: “La curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure…”. Dunque per il virologo “l’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata”. L’unica è sperare che”non sia un’ondona”. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2021 è arrivato, ma la diffusione del Covid non si arresta. Durante un’intervista rilasciata su La Stampa si è espresso a tal propositodell’Università statale di Milano. Alla luce dei numeri degli ultimi giorni, la diffusione del virus non sembra arrestarsi, motivo che spinge gli esperti a sensibilizzare la collettività in vista di unaassume una posizione molto chiara: “La curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure…”. Dunque per il“l’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una”. L’unica è sperare che”non sia un’ondona”. La ...

fanpage : Il dottor Pregliasco placa gli entusiasmi e avverte: 'Niente pranzi e cene per tutto il 2021' - cafifal : RT @fanpage: Il dottor Pregliasco placa gli entusiasmi e avverte: 'Niente pranzi e cene per tutto il 2021' - LPincia : RT @Letargo6: Pregliasco: la terza ondata è certa, stop a cene e ritrovi per tutto il 2021! NON SO VOI..., MA IO CREDO CHE È TEMPO DI RINNO… - alex_marchesini : #Pregliasco 'Con questi dati terza ondata certa, zona rossa dopo il 6 gennaio e stop a pranzi, cene e ritrovi per t… - MGJan : RT @fanpage: Il dottor Pregliasco placa gli entusiasmi e avverte: 'Niente pranzi e cene per tutto il 2021' -