“C’è stato qualcosa tra di noi!”. GF Vip, rivelazione bomba su Tommaso Zorzi. Fuori dalla Casa il vip ha ‘vomitato’ tutto (Di sabato 2 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è uno dei più grandi, se non il più grande protagonista, dell’edizione attuale del ‘Grande Fratello Vip’. Da molti è considerato il favorito numero uno alla vittoria finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore ha raccontato un retroscena particolare riguardante sua madre, quando lo ha beccato con un uomo: “Mia mamma stava dall’altra parte della Casa. Io fumo le mie sigarette e andiamo a letto. La mattina dopo alle 8 del mattino dento bussare”. Poi: “Dicevo che non era possibile fosse mia madre. Ma lei insisteva. Lì ho capito fosse lei. Ho fatto finta di dormire con la speranza che smettesse di bussare. Invece no, stava tirando giù la porta. Questo era nudo. A quel punto ho detto a lui di prendere la coperta, avvolgersi e andare nel corridoietto e chiudere la porta”. Ora a parlare è un volto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021)è uno dei più grandi, se non il più grande protagonista, dell’edizione attuale del ‘Grande Fratello Vip’. Da molti è considerato il favorito numero uno alla vittoria finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore ha raccontato un retroscena particolare riguardante sua madre, quando lo ha beccato con un uomo: “Mia mamma stava dall’altra parte della. Io fumo le mie sigarette e andiamo a letto. La mattina dopo alle 8 del mattino dento bussare”. Poi: “Dicevo che non era possibile fosse mia madre. Ma lei insisteva. Lì ho capito fosse lei. Ho fatto finta di dormire con la speranza che smettesse di bussare. Invece no, stava tirando giù la porta. Questo era nudo. A quel punto ho detto a lui di prendere la coperta, avvolgersi e andare nel corridoietto e chiudere la porta”. Ora a parlare è un volto ...

