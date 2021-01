Cavani squalificato, l’Accademia della Lingua in Uruguay attacca la FA: “Ignoranti” (Di sabato 2 gennaio 2021) Nelle scorse ore è arrivata la squalifica di tre giornate per Edinson Cavani, accusato dalla FA di aver utilizzato una frase ritenuta razzista nei confronti di un tifoso. "Gracias negrito", aveva scritto El Matador per ringraziare un fan che su Instagram lo celebrava dopo la doppietta contro il Southampton che aveva regalato la vittoria al Manchester United.Una frase che, evidentemente, è stata fraintesa da tanti e anche dalla stessa federazione inglese che, a distanza di un mese, ha deciso di punire il centravanti per il commento ritenuto "offensivo, improprio e di matrice razzista".Tre turni di stop per buona pace di Cavani che sui social ha voluto ribadire la sua buona fede ma che, adesso, trova anche un prezioso alleato, magari per un ricorso. Come riporta Sky Sport, infatti, l'Accademia della Lingua spagnola ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Nelle scorse ore è arrivata la squalifica di tre giornate per Edinson, accusato dalla FA di aver utilizzato una frase ritenuta razzista nei confronti di un tifoso. "Gracias negrito", aveva scritto El Matador per ringraziare un fan che su Instagram lo celebrava dopo la doppietta contro il Southampton che aveva regalato la vittoria al Manchester United.Una frase che, evidentemente, è stata fraintesa da tanti e anche dalla stessa federazione inglese che, a distanza di un mese, ha deciso di punire il centravanti per il commento ritenuto "offensivo, improprio e di matrice razzista".Tre turni di stop per buona pace diche sui social ha voluto ribadire la sua buona fede ma che, adesso, trova anche un prezioso alleato, magari per un ricorso. Come riporta Sky Sport, infatti, l'Accademiaspagnola ...

