Caterina Balivo, i suoi progetti per il futuro: la tv è lontana (Di sabato 2 gennaio 2021) Per molto tempo Caterina Balivo è stata una presenza costante della televisione italiana. Ogni pomeriggio, prima con Detto Fatto e poi con il suo Vieni da Me, ha intrattenuto con grande professionalità il pubblico italiano fornendo contenuti originali e di qualità e interessanti interviste. Almeno fino a quando non ha deciso di prendersi una lunga pausa. Abbandonato Vieni da Me, non senza provocare una po’ di tristezza nel pubblico che tanto l’ha apprezzata per la sua allegria e la sua schiettezza, si è dedicata alla sua famiglia e alle sue passioni, riposandosi dopo aver sostenuto per anni ritmi veramente impegnativi. Non ha, però, mai rinunciato ad avere un contatto diretto con i suoi fan, con i quali ha interagito giorno dopo giorno attraverso i suoi canali ufficiali sui social network. Ed è proprio attraverso i ... Leggi su dilei (Di sabato 2 gennaio 2021) Per molto tempoè stata una presenza costante della televisione italiana. Ogni pomeriggio, prima con Detto Fatto e poi con il suo Vieni da Me, ha intrattenuto con grande professionalità il pubblico italiano fornendo contenuti originali e di qualità e interessanti interviste. Almeno fino a quando non ha deciso di prendersi una lunga pausa. Abbandonato Vieni da Me, non senza provocare una po’ di tristezza nel pubblico che tanto l’ha apprezzata per la sua allegria e la sua schiettezza, si è dedicata alla sua famiglia e alle sue passioni, riposandosi dopo aver sostenuto per anni ritmi veramente impegnativi. Non ha, però, mai rinunciato ad avere un contatto diretto con ifan, con i quali ha interagito giorno dopo giorno attraverso icanali ufficiali sui social network. Ed è proprio attraverso i ...

zazoomblog : Caterina Balivo dice basta: “É una decisione mia” – FOTO - #Caterina #Balivo #basta: #decisione - zazoomblog : Caterina Balivo slitta il rientro in tv: parla la conduttrice la situazione - #Caterina #Balivo #slitta #rientro - nick_olaus : non ha un programma caterina balivo non vedo perché dovrebbero darlo a z0rzi, anche meno - edefsjk : RT @stefyorlandobot: Stasera voglio farvi piangere: Stefania Orlando a Vieni da me da Caterina Balivo raccontava la depressione che ha avut… - zazoomblog : Caterina Balivo e la sorpresa del marito: il sogno di tutti in questo momento - #Caterina #Balivo #sorpresa… -