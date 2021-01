Castelli, gestione straordinaria delle cartelle, sconti e rinvii (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA, 02 GEN - Una "gestione straordinaria" per "trattare le milioni di cartelle che si genereranno nel 2021, per posizioni maturate nel 2020". La annuncia il viceministro all'Economia Laura Castelli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA, 02 GEN - Una "" per "trattare le milioni diche si genereranno nel 2021, per posizioni maturate nel 2020". La annuncia il viceministro all'Economia Laura...

ansa_economia : Castelli, gestione straordinaria delle cartelle, sconti e rinvii. Per debiti accumulati nel 2020. Rottamazione quat… - iconanews : Castelli, gestione straordinaria delle cartelle, sconti e rinvii - CorriereQ : Castelli, gestione straordinaria delle cartelle, sconti e rinvii - fisco24_info : Castelli, gestione straordinaria delle cartelle, sconti e rinvii: Per debiti accumulati nel 2020. Rottamazione quat… - Agenparl : [AG] FISCO CASTELLI, “PULIAMO IL MAGAZZINO, ROTTAMAZIONE QUATER E GESTIONE STRAORDINARIA PER IL 2021' - -