Caso Zaniolo, la polemica non si placa. Madalina Ghenea rompe il silenzio: "Nessuna storia tra me e Nicolò" (Di domenica 3 gennaio 2021) Madalina Ghenea rompe il silenzio.Non si spengono i riflettori sulla presunta storia tra il gioiellino della Roma Nicolò Zaniolo, e la bella showgirl Madalina Ghenea. Dopo le parole della madre del calciatore, intervenuta ai microfoni di "Radio Radio" per parlare della separazione tra il figlio e l'ex compagna Sara Scaperrotta, anche l'attuale presunta fiamma del calciatore ha voluto chiarire la propria posizione in merito alla storia con il talentuoso centrocampista.VIDEO, la gravidanza di Sara e il flirt con Madalina. La mamma di Zaniolo: "Temiamo che qualcuno voglia rovinare la carriera di Nicolò""Tra me e Nicolò non c'è alcuna relazione ...

