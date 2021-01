Caso Ylenia Carrisi | parla la suora del convento | “Mi ha detto che sarebbe andata lì…”

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ylenia

Yeslife

Lo scorso 19 novembre Odette Giuffrida si è laureata Campionessa d'Europa 2020 a Praga nella categoria fino a 52 kg, riportando l'Italia sul gradino più alto del podio continentale (uomini o donne non ...L’attenzione mediatica in questi giorni torna a concentrarsi sulla famiglia Carrisi per via del nuovo avvistamento di Ylenia, la figlia di ...