Caso Regeni | annunciato esposto contro il Governo italiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) I genitori del giovane ricercatore torturato e ucciso nel 2016 al Cairo, Giulio, annunciano unilper violazione della Legge in materia di vendita di armi a Paesi autori di gravi violazioni dei diritti umani. Nello stesso tempo ilritiene “inaccettabile” la decisione della Procura egiziana, annunciata mercoledì 30 dicembre, di rilasciare cinque Agenti di Polizia della Sicurezza Nazionale implicati nell’omicidio del RicercatoreGiulionel 2016 al Cairo. La Farnesina “continuerà ad agire a tutti i livelli, Unione Europea compresa, affinché possa finalmente emergere la verità sul barbaro assassinio di Giulio”, ha ...

SkyTG24 : Caso Regeni, i genitori denunciano il governo italiano per la vendita di armi all'Egitto - MatteoRichetti : È inaccettabile l’assenza di verità e giustizia sul caso #Regeni. L’Egitto ha annunciato che non ci sono ragioni pe… - TgrRaiFVG : A 5 anni dalla tragica morte di Giulio #Regeni al Cairo, i genitori presentano un esposto contro il Governo italian… - zazoomblog : Caso Regeni l’Egitto autorizza il rilascio dei 5 poliziotti - #Regeni #l’Egitto #autorizza #rilascio - SLN_Magazine : Caso Regeni, l’Egitto autorizza il rilascio dei 5 poliziotti -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Regeni

Fico avverte Italia Viva: una crisi di governo ora sarebbe un disastro. E spera nell'accordo Pd-5Stelle per le amministrative ...La legge italiana vieta l’export a chi non rispetta i diritti umani. Per i genitori di Giulio la ricostruzione della procura egiziana è fango ...