Caso Fadil: gip Milano, no archiviazione, nuove indagini su morte (2) (Di sabato 2 gennaio 2021) (Adnkronos) – Le indagini della procura, coordinate dall’aggiunto Tiziana Siciliano e supportate da una consulenza tecnica, erano arrivate alla conclusione che Imane Fadil non era stata avvelenata ma la sua morte era dovuta a un'”aplasia midollare associata a epatite acuta”. Non ravvisabili elementi di colpa da parte dei medici. Conclusioni non condivise dai difensori della famiglia della vittima, gli avvocati Mazzali e Nicola Quatrano, che in una consulenza a firma di Michelangelo Bruno Casali, chiedevano ulteriori approfondimenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) (Adnkronos) – Ledella procura, coordinate dall’aggiunto Tiziana Siciliano e supportate da una consulenza tecnica, erano arrivate alla conclusione che Imanenon era stata avvelenata ma la suaera dovuta a un'”aplasia midollare associata a epatite acuta”. Non ravvisabili elementi di colpa da parte dei medici. Conclusioni non condivise dai difensori della famiglia della vittima, gli avvocati Mazzali e Nicola Quatrano, che in una consulenza a firma di Michelangelo Bruno Casali, chiedevano ulteriori approfondimenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Caso Fadil: gip Milano, no archiviazione, nuove indagini su morte (2)... - zazoomblog : Caso Fadil: gip Milano no archiviazione nuove indagini su morte - #Fadil: #Milano #archiviazione #nuove - TV7Benevento : Caso Fadil: gip Milano, no archiviazione, nuove indagini su morte... - aldociurlinog : Quando la sinistra arriva alla fine ricomincia A rompere il cazzo A Berlusconi. Siete dei cani randagi????????, Caso Ru… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Caso Ruby, gip dispone nuove indagini sulla morte di Imane Fadil -