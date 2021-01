Caso di corona virus dall’Inghilterra | rilevato in aeroporto a Brindisi Da valutare se si tratti della variante britannica

Leggi su noinotizie

(Di sabato 2 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: UnCovid su un volo proveniente. A dare la notizia è la Regione Puglia. «Oggi un nuovo positivo alè statoall’di, anche questo tampone sarà oggetto di indagine genomica- comunica l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco-. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che anche in questi giorni festivi sono al lavoro, a tutti i livelli, per contenere l’espansione del». Prosegue dunque l’attività di screening sulle persone in arrivo in Puglia dal Regno Unito. «Al momento sono 15 i casi positivi al Covid all’esame dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata il cui esito è atteso la prossima settimana- si legge in una nota-. Resta ...