Cashback di Stato 2021, al via i nuovi rimborsi: come cambiano le regole (Di sabato 2 gennaio 2021) Terminata la fase sperimentale del cosiddetto Cashback di Natale ci si appresta ad ‘accumulare’ rimborsi sugli acquisti del 2021: il nuovo Cashback di Stato, con validità annuale, presenterà però delle regole differenti rispetto al periodo pre-natalizio. Alla base lo stesso meccanismo. Si potrà ricevere il 10% delle spese effettuate nei negozi fisici con carte e strumenti digitali. Il Cashback di Stato è basato su un programma semestrale e non vale – come il precedente – per gli acquisti online. Leggi anche >> Cashback, vale anche per il carburante: come funziona e come si richiede Cashback di Stato 2021, come ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Terminata la fase sperimentale del cosiddettodi Natale ci si appresta ad ‘accumulare’sugli acquisti del: il nuovodi, con validità annuale, presenterà però delledifferenti rispetto al periodo pre-natalizio. Alla base lo stesso meccanismo. Si potrà ricevere il 10% delle spese effettuate nei negozi fisici con carte e strumenti digitali. Ildiè basato su un programma semestrale e non vale –il precedente – per gli acquisti online. Leggi anche >>, vale anche per il carburante:funziona esi richiededi...

IOitaliait : @endota Ciao Enrico, è già così. È stato comunicato negli scorsi giorni ed è nelle FAQ sul nostro sito. Clicca sull… - claudiob1981 : @marisameli2 @marcoz984 @sole24ore il cashback non è stato inventato da it, ma da portogallo dove ha funzionato. l… - infoiteconomia : Cashback di stato al via da oggi, 1 gennaio 2021: ecco come funziona - LoneSta50436706 : @PagoPA Intanto però il cittadino paga una tassa occulta: ogni transazione PagoPA gli costa da 1 a 2 Euro. Ah ecco!… - Gio_Caian : @lasorelladiKarl Io voglio il mio cashback. Non ho rischiato la vita andando a fare shopping per non vedermi ricono… -