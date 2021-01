CASHBACK, CAMBIANO LE REGOLE DA GENNAIO/ App Io, pagamenti e rimborsi: come e quando (Di sabato 2 gennaio 2021) CASHBACK Standard, in vigore dal 1° GENNAIO il nuovo piano di rimborsi di Stato: ecco come funziona. Dall'App Io alla soglia di pagamenti da raggiungere. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021)Standard, in vigore dal 1°il nuovo piano didi Stato: eccofunziona. Dall'App Io alla soglia dida raggiungere.

StampaFin : Cashback, le regole da gennaio Oggi è l’ultimo giorno per sfruttare il rimborso legato allo shopping di Natale. Dal… - ilfaroonline : #Cashback di Stato, da gennaio 2021 cambiano le regole: tutte le novità sui rimborsi - aldoceccarelli : #Cashback, ecco le nuove #regole da gennaio @sole24ore - ilmessaggeroit : Cashback, cambiano le regole e via alla corsa per il super rimborso di 1.500 euro. Come funziona - 1970Germano : #Cashback2021: come funziona e come cambiano le regole da gennaio -