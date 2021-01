Cashback 2021: come funziona e cosa cambia da gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 1 gennaio 2021 il Cashback, l’incentivo lanciato dal governo per aumentare l’uso dei pagamenti digitali (carte di credito, bancomat, bonifici) a scapito del contante. entra nella fase due dopo che dal 31 dicembre è terminata la fase sperimentale del cosiddetto ‘extraCashback di Natale‘ che era partito con grandi difficoltà (il primo giorno l’app IO era praticamente inaccessibile). Secondo i dati forniti da Palazzo Chigi, il 30 dicembre erano più di 5,7 milioni di cittadini iscritti al Cashback, da app IO + altri canali (valore assoluto 5.790.459). Più di 9,6 milioni di strumenti di pagamento attivati (valore assoluto 9.686.032). Più di 49,6 milioni le transazioni elaborate, già acquisite dal sistema e visualizzabili dai partecipanti (valore assoluto 49.619.351). ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 1il, l’incentivo lanciato dal governo per aumentare l’uso dei pagamenti digitali (carte di credito, bancomat, bonifici) a scapito del contante. entra nella fase due dopo che dal 31 dicembre è terminata la fase sperimentale del cosiddetto ‘extradi Natale‘ che era partito con grandi difficoltà (il primo giorno l’app IO era praticamente inaccessibile). Secondo i dati forniti da Palazzo Chigi, il 30 dicembre erano più di 5,7 milioni di cittadini iscritti al, da app IO + altri canali (valore assoluto 5.790.459). Più di 9,6 milioni di strumenti di pagamento attivati (valore assoluto 9.686.032). Più di 49,6 milioni le transazioni elaborate, già acquisite dal sistema e visualizzabili dai partecipanti (valore assoluto 49.619.351). ...

