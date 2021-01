Caserta | tre fratelli fabbricano mega-ordigno | onda d’urto di 30 metri Gravissimo 25enne

(Di sabato 2 gennaio 2021) Sono rimasti tutti e tre feriti. E uno di loro, 25 anni, versa in gravissime condizioni e lotta per sopravvivere. E’ quanto accaduto a tredi Tuoro, frazione di, che nella notte di San Silvestro hanno fatto esplodere unrudimentale., bomba rudimentale provocadi 30Sulla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fuochisti per caso che, una volta l’anno, s’improvvisano produttori di ordigni. Assembrano botti singolarmente innocui per potenziare la «bomba» fatta in casa, quella ...In memoria dei morti del Covid, si era detto. Una missione pressocchè impossibile, stando all’esito dell’ultima notte dell’anno orribile che ci siamo lasciati finalmente alle spalle. Il silenzio non è ...