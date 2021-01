Cartelle esattoriali: 50 milioni di atti in arrivo (Di sabato 2 gennaio 2021) Riparte la macchina del fisco. Dopo lo stop alle Cartelle esattoriali, dovuto all’emergenza Covid, verranno inviati 50 milioni di Cartelle esattoriali agli italiani. Il governo, in realtà, punterebbe a un rinnovo della rottamazione, ma le casse dello stato registrano una brusca discesa: la diminuzione sarebbe di circa 3 miliardi. Tra le ipotesi in campo, scende quella della rateizzazione che permette intanto di bloccare le procedure esecutive. 35 milioni tra atti di riscossione e 15 milioni gli accertamenti e le lettere di compliance. “Penso che serva una rottamazione ‘quater’ per gli anni dal 2016 al 2019 per dare respiro a quei contribuenti con morosità incolpevoli. Un nuovo saldo e stralcio potrebbe evitare la notifica di ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Riparte la macchina del fisco. Dopo lo stop alle, dovuto all’emergenza Covid, verranno inviati 50diagli italiani. Il governo, in realtà, punterebbe a un rinnovo della rottamazione, ma le casse dello stato registrano una brusca discesa: la diminuzione sarebbe di circa 3 miliardi. Tra le ipotesi in campo, scende quella della rateizzazione che permette intanto di bloccare le procedure esecutive. 35tradi riscossione e 15gli accertamenti e le lettere di compliance. “Penso che serva una rottamazione ‘quater’ per gli anni dal 2016 al 2019 per dare respiro a quei contribuenti con morosità incolpevoli. Un nuovo saldo e stralcio potrebbe evitare la notifica di ...

