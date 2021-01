Carceri, detenuto muore in infermeria. Garante: “Era malato, ma magistrato ha rifiuto i domiciliari” (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRenato Russo, 54 anni di Napoli, è morto nell’infermeria del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Ne dà notizia il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, che spiega che “adesso il suo corpo è all’Ospedale di Caserta per l’autopsia. Chiedo giustizia e verità. Per due volte il magistrato competente, pur essendo Russo cardiopatico e malato, gli aveva rifiutato gli arresti domiciliari. Non si può morire in carcere e di carcere. Chi ha sbagliato – aggiunge Sambriello – deve pagare il suo debito non a prezzo della sua vita. La giustizia è in agonia. Ci vorrebbe un Picconatore. Ma quando la politica riprenderà in mano i suoi poteri e i suoi doveri?Adesso è cinica e pavida” conclude. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRenato Russo, 54 anni di Napoli, è morto nell’del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Ne dà notizia ilcampano dei detenuti Samuele Ciambriello, che spiega che “adesso il suo corpo è all’Ospedale di Caserta per l’autopsia. Chiedo giustizia e verità. Per due volte ilcompetente, pur essendo Russo cardiopatico e, gli aveva rifiutato gli arresti. Non si può morire in carcere e di carcere. Chi ha sbagliato – aggiunge Sambriello – deve pagare il suo debito non a prezzo della sua vita. La giustizia è in agonia. Ci vorrebbe un Picconatore. Ma quando la politica riprenderà in mano i suoi poteri e i suoi doveri?Adesso è cinica e pavida” conclude. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NDroghe : @marialetizianal Lo fanno già, visto che le carceri italiane sono sovraffollate proprio per questo: - SimoneBonzanini : @MitiloIgnoto Perché è la base dello stato di diritto, perché i dati dimostrano chiaramente che carceri dure e disu… - USPolPen : COMUNICATO STAMPA 29.12.2020-CARCERI - ALTRO AGENTE AGGREDITO DA UN DETENUTO CON PROBLEMI PSICHIATRICI - MauGandolfi : @francofontana43 @PieroSansonetti Brutta gente a piede libero che va a colloquio con un detenuto in espiazione pena… - ettore_raimondo : RT @nmonesi: Oggi abbiamo scoperto che: - #Verdini (condannato in via definitiva) non è detenuto ma prigioniero - Chi va a trovarlo merita… -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri detenuto Carceri, detenuto muore in infermeria. Garante: "Era malato, ma magistrato ha rifiuto i domiciliari" anteprima24.it Sant’Egidio consegna i regali al carcere

Si è svolto mercoledì scorso alle ore 10 presso la Casa di Reclusione “Passerini” di via Tarquinia a Civitavecchia il tradizionale incontro natalizio tra i volontari della Comunità di Sant’Egidi ...

Colpite dal Covid-19, le carceri negli Stati Uniti chiudono contro il parere di esperti

Venerdì negli Stati Uniti è stato superato il limite di 20 milioni di contaminazioni. Il Paese piange oltre 346.000 morti a causa del coronavirus. Secondo il New York Times, 480.000 persone sono state ...

Si è svolto mercoledì scorso alle ore 10 presso la Casa di Reclusione “Passerini” di via Tarquinia a Civitavecchia il tradizionale incontro natalizio tra i volontari della Comunità di Sant’Egidi ...Venerdì negli Stati Uniti è stato superato il limite di 20 milioni di contaminazioni. Il Paese piange oltre 346.000 morti a causa del coronavirus. Secondo il New York Times, 480.000 persone sono state ...