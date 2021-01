Capodanno e Covid, hotel deserti a Napoli: “Due milioni di euro in fumo” (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’anno nuovo per gli albergatori napoletani incomincia nel peggiore dei modi. Stanze vuote e zero prenotazioni anche per la notte di San Silvestro, festività tra le più redditizie del settore, perdite per circa due milioni di euro. Questo il numero degli incassi registrati lo scorso anno nella sera di Capodanno nei circa 150 alberghi della città. Un’altra “fumata nera” che si accoda all’anno catastrofico appena passato. “Si chiude così un anno di ingenti perdite – racconta Antonio Izzo, presidente di Federalberghi Napoli a Il Mattino – e a Capodanno abbiamo avuto gli alberghi vuoti, mentre nella stessa giornata, negli anni passati, il tutto esaurito era una lieta abitudine. Niente cenoni, se non serviti in camera alle poche persone rimaste a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’anno nuovo per gli albergatori napoletani incomincia nel peggiore dei modi. Stanze vuote e zero prenotazioni anche per la notte di San Silvestro, festività tra le più redditizie del settore, perdite per circa duedi. Questo il numero degli incassi registrati lo scorso anno nella sera dinei circa 150 alberghi della città. Un’altra “fumata nera” che si accoda all’anno catastrofico appena passato. “Si chiude così un anno di ingenti perdite – racconta Antonio Izzo, presidente di Federalberghia Il Mattino – e aabbiamo avuto gli alberghi vuoti, mentre nella stessa giornata, negli anni passati, il tutto esaurito era una lieta abitudine. Niente cenoni, se non serviti in camera alle poche persone rimaste a ...

